Глава МИД Азербайджана встретился с новым генсеком ТюркПА Рамилем Гасаном

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 15 октября встретился с новым генеральным секретарём Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилем Гасаном.

Как сообщили в МИД, министр Байрамов поздравил Рамиля Гасана с назначением на пост генсека в столь престижной структуре и пожелал успехов в работе.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в рамках ТюркПА, текущая и дальнейшая деятельность Ассамблеи, а также перспективы расширения парламентского сотрудничества между странами-членами.

Министр Байрамов отметил, что ТюркПА является важной платформой для развития братских и дружественных отношений между тюркскими государствами на парламентском уровне, подчеркнул значение парламентской дипломатии в расширении сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах.

Было отмечено, что расширение контактов между тюркскими государствами на разных уровнях способствует взаимовыгодному сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций. Также была подчеркнута важность сотрудничества ТюркПА с другими организациями, ответственными за межпарламентское сотрудничество.

В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.