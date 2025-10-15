Председатель Милли Меджлиса встретилась с делегацией во главе с новым генеральным секретарем ТЮРКПА

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 15 октября встретилась с делегацией во главе с генеральным секретарем ТЮРКПА Рамилем Гасаном.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, Сахиба Гафарова поздравила генерального секретаря организации с началом его новой деятельности и пожелала ему успехов в дальнейшей работе.

Отмечалось, что тюркские организации сотрудничества играют важную роль в укреплении единства и солидарности наших народов, имеющих общие корни и общие национально-духовные ценности, а также в дальнейшем укреплении двусторонних и многосторонних отношений, взаимной поддержки и совместной деятельности между нашими братскими странами. При этом подчеркивалось значение углубления сотрудничества в рамках ТЮРКПА, и было заявлено, что Парламентская ассамблея тюркских государств стала эффективным механизмом взаимовыгодного сотрудничества наших парламентов и выступает важной площадкой, позволяющей реализовывать наши общие интересы.

Также отмечалось, что Милли Меджлис придает большое значение деятельности в рамках этой организации. Сахиба Гафарова сказала, что суть сотрудничества Милли Меджлиса в рамках ТЮРКПА, а также его связей с парламентами стран-членов организации, опирается на высказывании Президента Ильхама Алиева: «Тюркский мир - наша семья. У нас нет другой семьи».

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам эффективной и целенаправленной реализации деятельности этой организации в предстоящий период.

Выразив благодарность за оказанное доверие, генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан заявил, что возглавляемая им организация продолжит усилия по расширению своей деятельности и дальнейшему углублению сотрудничества между парламентами братских стран-членов организации.