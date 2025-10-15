Власти США конфисковали биткоины на 15 млрд долларов

Министерство юстиции США инициировало крупнейший в своей истории иск о конфискации криптоактивов - 127 271 биткоина на сумму около $15 млрд.

Средства связаны с международной мошеннической группировкой, действовавшей из Камбоджи, говорится в сообщении на сайте Минюста.

Обвинения выдвинуты против Чжэна Чжи - гражданина Великобритании и Камбоджи, основателя конгломерата Prince Group. По версии следствия, его структура управляла сетью подпольных call-центров, где людей принуждали участвовать в криптоинвестиционных схемах формата Pig Butchering. Этот метод предполагает выстраивание доверительных отношений с жертвой, а затем вовлечение в фальшивые инвестиции.

Следствие также установило, что обвиняемый лично участвовал в насильственных действиях в трудовых лагерях, отмывал украденные средства под видом майнинга и вел подробные записи. Полученные доходы тратились на предметы роскоши, включая яхты, частные самолёты, недвижимость и произведения искусства — в том числе картину Пикассо, приобретённую на аукционе в Нью-Йорке.

Часть криптовалюты хранилась на некастодиальных кошельках, доступ к которым имел только Чжи. Эти активы уже находятся на хранении у правительства США. По данным криптодетектива ZachXBT, адреса, с которых переводились биткоины, ранее фигурировали в списке скомпрометированных кошельков. Он предположил, что либо доступ получили власти, либо им передали активы третьи лица.

Чжи находится в бегах. В случае признания его виновным ему грозит до 40 лет лишения свободы.