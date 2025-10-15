 В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:28 - Сегодня
В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО

Правоохранители утром задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ, включая епископа Мкртыча Прошяна, сообщил адвокат Ара Зограбян.

"На данный момент в Следственном комитете находятся иереи Парен Аракелян (настоятель Сагмосаванка - ред), Манук Зейналян, Айк Саакян, Гевонд Гапоян, Мкртич Еранян", - сказал Зограбян.

Он сообщил, что задержаны также гражданские лица.

Официальных заявлений правоохранительных органов все еще нет. Неизвестно, в чем обвиняют священнослужителей, однако Зограбян предполагает, что задержания связаны с заявлением отца Арама, сделанным в интервью Общественному телевидению. Тогда он заявил, что его принуждали участвовать в акциях оппозиции в 2021 г.

Зограбян позже сообщил в соцсети, что на данный момент СК не сообщает о местонахождении епископа Прошяна, а глава следственной группы заявляет, что не знает, где он.

Ранее один из священников Арагацотнской епархии Арам Асатрян периодически писал посты, критикующие устои ААЦ. А после привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение обряда крещения ребенка, заявил о притеснениях со стороны главы Арагацотнской епархии епископа Мкртыча Прошяна. В интервью Общественному телевидению он сказал, что глава епархии заставлял его и других священников участвовать в акциях протеста оппозиции в 2021 году. Позже стало известно, что по его заявлениям одно из провластных изданий обратилось в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного производства.

Источник: Sputnik Армения

11:00

Правоохранители задержали настоятеля монастыря Сагмосаванк иерея Парен Аракеляна, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе Армянской апостольской церкви.

Также проводится обыск в доме главы Арагацотнской епархии епископа Мкртыча Прошяна (племянника Католикоса Всех армян Гарегина II - ред). По данным пресс-службы епископа везут в Следственный комитет.

Поделиться:
478

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Общество

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Политика

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

Армения

В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО

Мирзоян: Обслуживанием TRIPP будет заниматься армяно-американская компания

Миллиардеру Самвелу Карапетяну накинули обвинений

Глава Минэкономики Армении не против турецких инвестиций

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Министр обороны Армении совершил визит в США

В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.

МИД: Армения получила шанс построить мирный и стабильный регион

Никол Пашинян примет участие на «Саммите мира» в Египте

Последние новости

Захарова: Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном

Сегодня, 15:20

В Баку открылась выставка всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы - ФОТО

Сегодня, 15:15

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

Сегодня, 15:00

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Сегодня, 14:55

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Сегодня, 14:45

Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Сегодня, 14:42

В исправительное учреждение попытались пронести наркотики, спрятав их в тапочках

Сегодня, 14:35

Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Сегодня, 14:33

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 14:30

Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа

Сегодня, 14:25

Стартовало строительство ещё одного надземного пешеходного перехода - ФОТО

Сегодня, 14:20

Песков: Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

Сегодня, 14:17

Президент Палестины дал указание подготовить первый проект конституции

Сегодня, 14:10

Марцелина Зелиньска:«Генплан Шуши объединяет культурное наследие и современное развитие»

Сегодня, 14:08

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

Сегодня, 14:00

Ильхам Алиев утвердил соглашение по СНГ

Сегодня, 13:57

Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО

Сегодня, 13:55

Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Бразилией

Сегодня, 13:42

В Хырдалане произошла поножовщина

Сегодня, 13:39
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10