Общество

Айдын Керимов: «Шуша - единственный город в стране, где общественный транспорт полностью функционирует на электрической тяге»

Фаига Мамедова13:12 - Сегодня
Айдын Керимов: «Шуша - единственный город в стране, где общественный транспорт полностью функционирует на электрической тяге»

В течение ближайших двух лет в городе Шуша планируется полная реконструкция улично-дорожной сети.

Как передаёт 1news.az, об этом сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, выступая на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме, проходящем в Ханкенди.

Он также подчеркнул, что Шуша - единственный город в стране, где общественный транспорт полностью функционирует на электрической тяге. Работы в этом направлении продолжаются.

По словам А. Керимова, в Шуше также ведётся строительство всех коммуникационных линий с применением современных инженерных решений: «Этот процесс уже частично реализуется.
Однако его темпы определяются необходимостью учитывать исторические памятники и другие элементы городской инфраструктуры, оказывающие влияние на ход работ. Шуша имеет особое историческое значение для азербайджанского народа - это уникальный город, в котором сосредоточены ценные архитектурные и культурные объекты. Мы подходим к реализации всех проектов тщательно, поэтапно и системно, проявляя особую осторожность».

