Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Бразилией

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия", подписанное 1 сентября 2025 года в городе Бразилиа.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ, передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

После вступления в силу Соглашения, указанного в 1-й части данного Указа, выполнение его положений поручено Министерству науки и образования Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Федеративной Республики Бразилия о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.