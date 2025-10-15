В Хырдалане произошла поножовщина

15 октября около 03:00 в Абшеронскую районную прокуратуру поступило сообщение о том, что Эльмир Бадиров (2006 г.р.) скончался в больнице от полученных травм.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения, что Фарид Мамедов (2006 г.р.) в городе Хырдалан нанес Эльмиру Бадирову тяжёлые ножевые ранения, и последний скончался в больнице, где проходил лечение от этих травм, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение Абшеронской районной прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Фарид Мамедов задержан в качестве подозреваемого - предварительное расследование продолжается.