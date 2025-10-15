Эльчин Юсубов: «Более 22 тыс. человек живут в восстановленных населенных пунктах Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов»

В настоящее время в более чем 19 восстановленных населённых пунктах Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов проживает свыше 22 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч - бывшие вынужденные переселенцы.

Как передает 1news.az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Ханкенди.

По его словам, одним из ключевых приоритетов является обеспечение занятости населения. «На сегодняшний день частные инвесторы вложили в регион 65 миллионов манатов, что способствует созданию новых рабочих мест.

Уже создано порядка 3 тысяч рабочих мест. В целях трудоустройства сельских жителей был проведён анализ пахотных земель и инициированы переговоры с соответствующими структурами о передаче этих участков в пользование сельскому населению. В селе Баллыджа уже произведено распределение посевных площадей, и началось их освоение. Мы прилагаем усилия для обеспечения устойчивой занятости», - подчеркнул Юсубов.