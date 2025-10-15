 Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО

First News Media13:55 - Сегодня
Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО

В Рамаллахе, в понедельник, стояли сотни женщин с фотографиями на груди, мальчишки, карабкающиеся на плечи отцов, старики с трясущимися руками - все они ждали автобусы, в которых, наконец, должны были привезти их родных.

Израиль освободил 1968 палестинцев в рамках договора о прекращении огня с ХАМАС. Для многих семей это не просто политическое событие, а возвращение жизни, которую они хоронили мысленно годами.

"Это очень прекрасное чувство - счастливый, день радости", - сказал Мухаммад Хасан Саид Давуд, 50 лет, он был там, чтобы забрать своего сына, который, по его словам, был арестован израильскими войсками на контрольно-пропускном пункте.

«Мы называем это национальным праздником, когда наши задержанные освобождаются, несмотря на стоимость войны, мучеников, раненых и разрушений в Газе».

Сейбер Масалма, член ФАТХа, провёл за решёткой 24 года. Его брат, Абдель, говорит, что два года даже не знал, жив ли он, ведь Израиль отменил все визиты. Многие из освобождённых являются жителями Газы, задержанными во время войны. По данным ООН, среди них 1718 человек, которых палестинские и израильские правозащитники называли «насильственно исчезнувшими». Пятеро из них — дети, а двое женщины.

«Последние два года были самыми тяжёлыми в моей жизни», — говорит молодой мужчина, прося не называть его имени. По словам правозащитных групп, многие содержались в военных лагерях, где пытки, избиения, голод и унижения стали рутиной. Когда одного из мужчин спросили об обращении в тюрьмах, заключенный извинился и сказал, что не может ответить, опасаясь, что он столкнется с последствиями со стороны израильских властей, сказав только, что это было «ужасно».

Источник: ВВС

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
234

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Общество

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Политика

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

В мире

Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

На 80-м году жизни скончалась звезда «Крестного отца» Дайан Китон

На афганско-пакистанской границе идут вооруженные столкновения

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Последние новости

В Баку открылась выставка всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы - ФОТО

Сегодня, 15:15

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

Сегодня, 15:00

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Сегодня, 14:55

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Сегодня, 14:45

Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Сегодня, 14:42

В исправительное учреждение попытались пронести наркотики, спрятав их в тапочках

Сегодня, 14:35

Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Сегодня, 14:33

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 14:30

Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа

Сегодня, 14:25

Стартовало строительство ещё одного надземного пешеходного перехода - ФОТО

Сегодня, 14:20

Песков: Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

Сегодня, 14:17

Президент Палестины дал указание подготовить первый проект конституции

Сегодня, 14:10

Марцелина Зелиньска:«Генплан Шуши объединяет культурное наследие и современное развитие»

Сегодня, 14:08

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

Сегодня, 14:00

Ильхам Алиев утвердил соглашение по СНГ

Сегодня, 13:57

Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО

Сегодня, 13:55

Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Бразилией

Сегодня, 13:42

В Хырдалане произошла поножовщина

Сегодня, 13:39

Павел Дуров: «Основные права всех европейцев остаются в опасности»

Сегодня, 13:37
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10