Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО

В Рамаллахе, в понедельник, стояли сотни женщин с фотографиями на груди, мальчишки, карабкающиеся на плечи отцов, старики с трясущимися руками - все они ждали автобусы, в которых, наконец, должны были привезти их родных.

Израиль освободил 1968 палестинцев в рамках договора о прекращении огня с ХАМАС. Для многих семей это не просто политическое событие, а возвращение жизни, которую они хоронили мысленно годами.

"Это очень прекрасное чувство - счастливый, день радости", - сказал Мухаммад Хасан Саид Давуд, 50 лет, он был там, чтобы забрать своего сына, который, по его словам, был арестован израильскими войсками на контрольно-пропускном пункте.

«Мы называем это национальным праздником, когда наши задержанные освобождаются, несмотря на стоимость войны, мучеников, раненых и разрушений в Газе».

Сейбер Масалма, член ФАТХа, провёл за решёткой 24 года. Его брат, Абдель, говорит, что два года даже не знал, жив ли он, ведь Израиль отменил все визиты. Многие из освобождённых являются жителями Газы, задержанными во время войны. По данным ООН, среди них 1718 человек, которых палестинские и израильские правозащитники называли «насильственно исчезнувшими». Пятеро из них — дети, а двое женщины.

«Последние два года были самыми тяжёлыми в моей жизни», — говорит молодой мужчина, прося не называть его имени. По словам правозащитных групп, многие содержались в военных лагерях, где пытки, избиения, голод и унижения стали рутиной. Когда одного из мужчин спросили об обращении в тюрьмах, заключенный извинился и сказал, что не может ответить, опасаясь, что он столкнется с последствиями со стороны израильских властей, сказав только, что это было «ужасно».

Источник: ВВС

Джамиля Суджадинова