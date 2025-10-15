Аш-Шараа потребует выдачи Асада на переговорах c Путиным

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве официально потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях, сообщил источник Reuters.

Об этом также пишет Al Wakeel News.

Аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом 15 октября и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщали в Кремле. Они обсудят «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке», отмечается в сообщении.

Источник: РБК