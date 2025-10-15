В Сабирабадском районе в ДТП погиб пассажир, водитель госпитализирован

14 октября около 20:00 житель села Аскербейли Сабирабадского района, 61-летний Гаджи Абилов, управляя автомобилем марки «QAZ 3110» на территории села, предположительно из-за высокой скорости и невнимательности потерял управление, съехал с дороги и врезался в электрический столб.

В результате ДТП пассажир автомобиля - 67-летний Тофик Агаммедов, земляк водителя - скончался на месте происшествия, а сам Гаджи Абилов с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

«Напоминаем, что превышение скорости, невнимательность при управлении, а также несоблюдение условий дорожного и погодного режима в большинстве случаев приводят к тяжёлым последствиям, и призываем водителей извлечь правильные уроки из этой печальной ситуации», - отмечают в дорожной полиции.