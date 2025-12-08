 В Баку приостановлена деятельность пожароопасного дома торжеств - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Баку приостановлена деятельность пожароопасного дома торжеств - ФОТО - ВИДЕО

First News Media16:37 - Сегодня
В Баку приостановлена деятельность пожароопасного дома торжеств - ФОТО - ВИДЕО

First News Media16:37 - Сегодня

В Баку приостановлена деятельность пожароопасного дома торжеств.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, Государственная служба пожарного надзора (ГСПН) МЧС в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны. В этих рамках, в ходе проверки, проведенной ГСПН в доме торжеств "Qızıl qaya" (Гызыл гая), расположенном по адресу: г. Баку, Низаминский район, улица Микаила Алиева, 33, было выявлено наличие многочисленных недостатков в области пожарной безопасности. Установлено, что эти недостатки создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности:

Электрическое хозяйство объекта установлено с нарушением требований «Правил устройства электроустановок» и не проходило профилактический осмотр.

Установленные на объекте пожарные извещатели (сигнализационные установки) находятся в нерабочем состоянии.

Объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения.

Для обеспечения свободного подъезда пожарных автомобилей к пожарному водоему для забора воды не оборудована соответствующая площадка с твердым покрытием, не установлен соответствующий знак, указывающий направление движения к водоему, и не указано расстояние до источника воды.

Внутренние пожарные краны не оснащены пожарными стволами и напорными рукавами.

Пути эвакуации не содержатся в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности на объекте не установлен приказом противопожарный режим.

Деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом (огнеупорным раствором).

В помещениях и на территории объекта, где запрещено курение, на видных местах не вывешены запрещающие знаки.

Не заключен договор со специализированными организациями на плановое техническое обслуживание пожарных извещателей (сигнализационных установок).

Таким образом, существующее положение дел свидетельствует о том, что продолжение эксплуатации объекта может привести к тому, что пожар, который может вспыхнуть в любой момент, в короткие сроки распространится и сделает трагедию неизбежной.

Принимая во внимание вышеизложенное и факты грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановлении деятельности дома торжеств "Qızıl qaya".

