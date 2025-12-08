На границе Армении и Азербайджана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,2 произошло в понедельник недалеко от Джермука, на границе Армении и Азербайджана.

Об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 14:35 в 13-ти километрах к северо-востоку от Джермука, в приграничной зоне.

Очаг находился на глубине 10 километров, сила подземного толчка составила 2-3 балла.

Землетрясение силой 1-2 балла ощущалось в городе Джермук, в селах Кечут и Гндеваз Вайоцдзорской области Армении.

Источник: Sputnik Армения