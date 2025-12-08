Азербайджан и Великобритания будут сотрудничать по проектам подводных кабелей

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Green Energy Corridor Power Company (#GECO) и британской Xlinks.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в публикации в соцсети X.

Подписание состоялось по итогам встречи министра с послом Великобритании в Баку Фергусом Олдом.

На встрече обсуждалось развитие энергетического сотрудничества между двумя странами.

Подписанный Меморандум предполагает изучение возможностей сотрудничества, обмена информацией и проведения технических оценок по проектам подводных кабелей и соответствующей инфраструктуры.