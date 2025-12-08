Рашад Меджид поддержал инициативу Анара о переносе памятника Гасан беку Зардаби

Народный писатель Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из Ичеришехер.

Выступая на конференции в Милли Меджлисе, народный писатель заявил, что первый этаж бывшего здания Национальной энциклопедии в Ичеришехер функционирует как ресторан, а перед зданием расположен памятник Гасан беку Зардаби: «Сейчас памятник выглядит как «привратник» ресторана. Предлагаю перенести памятник в сад Педагогического университета».

Как передает 1news.az, комментируя этот вопрос, руководитель Совета прессы, заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, главный редактор "525-ci qəzet" Рашад Меджид в заявлении "Sherg.az" отметил, что Народный писатель Анар как писал об этой проблеме, так и часто говорил о ней на различных мероприятиях и в выступлениях.

Главный редактор подчеркнул, что вопрос вновь был поднят на высоком уровне:

«Этот вопрос вызвал большой резонанс. В свое время здание Национальной энциклопедии было очень красивым. В исследованиях известного журналиста Мусаллима Гасанова есть информация о решении установить памятник Гасан беку Зардаби перед этим зданием. После того как для Национальной энциклопедии было построено новое здание, там начал функционировать ресторан. Поэтому наличие памятника Зардаби там, в любом случае, выглядит не лучшим образом. Обеспокоенность Анар муаллима понятна. Конечно, мы бы хотели, чтобы памятник основоположнику азербайджанской прессы находился в более заметном и более важном, нужном месте. У Анар муаллима есть публицистическая статья о том, в каком саду и какие памятники в Азербайджане было бы уместнее разместить. Я верю, что этот вопрос будет решен».

Отметим, что памятник основоположнику национальной прессы, создателю газеты «Экинчи», просветителю и издателю Гасан беку Зардаби расположен в Ичеришехер по адресу: Большая Гала, 41. Памятник был установлен в 1979 году. Автором памятника является Эльмира Гусейнова, а архитектором — Зейнаб Гулиева. Общая высота памятника составляет 4 метра, он выполнен из бронзы.