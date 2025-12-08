Зеленский: Переговоры зашли в тупик

В мирных переговорах между Украиной, США и Россией нет общей позиции относительно территорий Донецкой и Луганской областей.

Переговоры фактически зашли в тупик. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Он отмечает, что есть пункты мирного плана, которые нуждаются в тяжелой и детальной работе.

По словам президента, американская, украинская и российская позиции разнятся по территориальному вопросу Донецкой и Луганской областей. Сейчас этот пункт заводит переговоры в тупик.

"Переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности для заключения мирного соглашения. Ведь Киев должен быть уверен в том, что в случае уступок он получит обещанную защиту и не подвергнется очередной вооруженной агрессии России.

Напомним, что, по данным СМИ, Зеленский 8 декабря должен был встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым в Лондоне для обсуждения новых поправок к мирному плану США. При этом содержание этого документа не разглашалось, но президент США Дональд Трамп уже обвинил Украину в якобы "затягивании подписания мирного соглашения".

Источник: "Телеграф"