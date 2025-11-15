Силы МЧС оперативно потушили пожар в квартире в многоэтажном доме - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по улице Мехсети Гянджеви Низаминского района города Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства.

Благодаря принятым пожарными в соответствии с оперативной обстановкой необходимым и срочным мерам, пожар, возникший в квартире, расположенной на семнадцатом этаже семнадцатиэтажного жилого дома, был потушен в короткие сроки, не было допущено распространение огня не распространения на другие квартиры.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы мебели на балконе двухкомнатной квартиры общей площадью 55 м² на площади 15 м².

Большая часть квартиры и другие помещения были защищены от огня.