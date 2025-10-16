Омер Булут: «Мы никогда не забудем ту отзывчивость, которую проявили наши азербайджанские братья во время землетрясения в Турции»

Мы никогда не забудем ту отзывчивость, которую проявили наши азербайджанские братья во время землетрясения в Турции, и всегда будем им за это благодарны.

Как передаёт корреспондент 1news.az из Ханкенди, об этом заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут в беседе с журналистами на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Ханкенди.

По его словам, Турцию и Азербайджан связывают особые отношения: «В тот трудный момент нам была необходима поддержка, и вы откликнулись. Мы тоже всегда готовы прийти на помощь, когда это понадобится вам», — подчеркнул он.

Замминистра также отметил, что тесное сотрудничество в сфере социального жилья и единое направление развития свидетельствуют о глубокой связи между двумя странами: «В Азербайджане успешно действует сильная государственная структура — Государственное агентство жилищного строительства (MİDA).

В период землетрясения и после него было реализовано множество совместных проектов с MİDA», - добавил он.