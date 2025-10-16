 В Ереване известного адвоката задержали во время заседания | 1news.az | Новости
Армения

В Ереване известного адвоката задержали во время заседания

First News Media19:00 - Сегодня
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении (СНБ) задержали адвоката Александра Кочубаева прямо в здании Шенгавитского суда.

Эту информацию Sputnik Армения подтвердил его друг и коллега Эрик Алексанян.

Кочубаева увезли из зала суда, где проходило заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сторонников.

При этом сегодняшнее заседание было переведено в закрытый режим спустя полчаса после начала слушаний.

В настоящее время неизвестно, куда именно его доставили.

По предварительным данным, причиной задержания мог стать жесткий пост, опубликованный Кочубаевым сегодня в социальных сетях, на фоне ареста священнослужителей Арагацотнской епархии. Официальных заявлений от СНБ или палаты адвокатов Армении пока не поступало.

