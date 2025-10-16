 Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

First News Media17:07 - Сегодня
Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает провести экспроприацию замороженных на Западе суверенных активов России до конца 2025 года.

Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году.

«В дорожную карту включено очень важное обещание: «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года», - сказал он, подчеркнув, что эти деньги ЕК хочет направить на военные нужды Украины. Формулировка «репарационный кредит» используется ЕК для обозначения плана экспроприации суверенных активов России.

По словам Кубилюса, Украина в ближайшие годы должна стать ключевым военным партнером Брюсселя. ЕК намерена использовать «инновационные решения» Украины и ее «военный опыт». «ЕС и Украина будут строить европейский купол безопасности вместе», - сказал Кубилюс.

Ранее Еврокомиссия предложила схему репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с Бельгией финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны ЕС не пошли.

Источник: ТАСС

Поделиться:
155

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ...

Политика

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Общество

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Мнение

Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. ...

В мире

ЕС должен потратить на милитаризацию €6,8 трлн к 2035 году

В Нефтечале задержан браконьер

Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Украинские дроны поразили российский НПЗ

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

ХАМАС не примет участия в церемонии подписания мирного соглашения

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Последние новости

​​​​​​​Блогер раскритиковала жестокое обращение с животными в бакинском детском пространстве - ВИДЕО

Сегодня, 17:40

ЕС должен потратить на милитаризацию €6,8 трлн к 2035 году

Сегодня, 17:16

В Нефтечале задержан браконьер

Сегодня, 17:15

Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Сегодня, 17:07

Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

Сегодня, 17:04

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Сегодня, 16:55

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Сегодня, 16:40

Пашинян уверен в поддержке народа на парламентских выборах 2026 года

Сегодня, 16:35

Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. Взгляд Ильгара Велизаде

Сегодня, 16:30

Организатор покушения на Пашиняна получил два года тюрьмы

Сегодня, 16:25

Ильхам Алиев: Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом

Сегодня, 16:20

Видео мужа, убившего жену: «Иншаллах, ты мертва» - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Франции в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 16:12

Экс-дипломат приговорен к пяти годам лишения свободы

Сегодня, 16:00

В школах стартует проект «Навыки безопасного пользования Интернетом»

Сегодня, 15:54

Скончался звезда сериала «Yabancı Damat»

Сегодня, 15:35

Судебный процесс по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

Сегодня, 15:30

В Баку состоится военный парад

Сегодня, 15:25

Народный артист Рамиз Гулиев похоронен на II Аллее почетного захоронения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Мехрибан Зейналова бьёт тревогу: Слишком тяжёлые рюкзаки угрожают здоровью школьников

Сегодня, 15:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10