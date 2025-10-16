Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года
Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает провести экспроприацию замороженных на Западе суверенных активов России до конца 2025 года.
Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году.
«В дорожную карту включено очень важное обещание: «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года», - сказал он, подчеркнув, что эти деньги ЕК хочет направить на военные нужды Украины. Формулировка «репарационный кредит» используется ЕК для обозначения плана экспроприации суверенных активов России.
По словам Кубилюса, Украина в ближайшие годы должна стать ключевым военным партнером Брюсселя. ЕК намерена использовать «инновационные решения» Украины и ее «военный опыт». «ЕС и Украина будут строить европейский купол безопасности вместе», - сказал Кубилюс.
Ранее Еврокомиссия предложила схему репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с Бельгией финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны ЕС не пошли.
Источник: ТАСС