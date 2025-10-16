Euronews представил репортаж о Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале - ВИДЕО

Телеканал Euronews подготовил репортаж в связи с XII Саммитом Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который прошел в Габале.

В материале под названием «От регионального единства к глобальному влиянию: в Азербайджане определили роль тюркских народов» подчеркивается, что внутренняя политическая и экономическая стабильность, значительное геостратегическое положение, благоприятная демография и молодое население, широкие возможности в транспорте и логистике, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технических сферах - это делают ОТГ важным игроком на мировой арене.

«На XII Саммите Совета глав государств ОТГ собрались лидеры Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также в статусе страны-наблюдателя Туркменистан и Венгрия. ОТГ давно вышла за рамки своего первоначального мандата, содействуя сотрудничеству между тюркоязычными народами. Со временем она расширила задачи до 40 направлений взаимодействия - от инфраструктуры и торговли до водного хозяйства и даже освоения космоса», - говорится в сюжете.

Также отмечается, что Азербайджан, будучи принимающей страной саммита, вынес на обсуждение тему оборонного сотрудничества, ранее почти не поднимавшуюся.

«Саммит призвал страны объединить усилия в области мира и безопасности, и укрепления оборонной промышленности, а также совместной работе гражданских служб и спасателей, и даже проведения общих учений. Государства-члены окружены очагами конфликтов, и безопасность стала необходимостью для всех», - заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев уточнил, что на Габалинском саммите будет принята новая инициатива OTS PLUS, предусматривающая сотрудничество организации с другими странами.

«Узбекистан предложил создать постоянный совет тюркских государств по экономическому партнерству, чья цель - сформировать тюркский промышленный альянс для совместных проектов в машиностроении, добыче, нефтохимии, фармацевтике, текстиле, пищевой отрасли. А также планируется внедрить электронную систему «Зеленый коридор» тюркских стран, чтобы ускорить торговлю и унифицировать технические стандарты», - заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

В материале со слов министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева рассказывается о технологической инициативе Астаны.

«Недавно президент страны обозначил цель - превратить Казахстан в цифровое государство. Мы провели национальный форум по искусственному интеллекту и создали систему LM-AI, которая работает на первом суперкомпьютере Центральной Азии. Мы пригласили партнеров по Тюркскому совету воспользоваться возможностью, объединить усилия для ускорения цифровизации наших стран», - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

В сюжете также охвачена Габалинская декларация, которая состоит из 14 страниц и включает 121 пункт. В документе стороны заявляют о намерении развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций с акцентом на развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, а также обеспечить пограничную и кибербезопасность.