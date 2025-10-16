 Euronews представил репортаж о Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Euronews представил репортаж о Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале - ВИДЕО

First News Media08:55 - Сегодня
Euronews представил репортаж о Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале - ВИДЕО

Телеканал Euronews подготовил репортаж в связи с XII Саммитом Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который прошел в Габале.

В материале под названием «От регионального единства к глобальному влиянию: в Азербайджане определили роль тюркских народов» подчеркивается, что внутренняя политическая и экономическая стабильность, значительное геостратегическое положение, благоприятная демография и молодое население, широкие возможности в транспорте и логистике, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технических сферах - это делают ОТГ важным игроком на мировой арене.

«На XII Саммите Совета глав государств ОТГ собрались лидеры Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также в статусе страны-наблюдателя Туркменистан и Венгрия. ОТГ давно вышла за рамки своего первоначального мандата, содействуя сотрудничеству между тюркоязычными народами. Со временем она расширила задачи до 40 направлений взаимодействия - от инфраструктуры и торговли до водного хозяйства и даже освоения космоса», - говорится в сюжете.

Также отмечается, что Азербайджан, будучи принимающей страной саммита, вынес на обсуждение тему оборонного сотрудничества, ранее почти не поднимавшуюся.

Media.az - Новости Азербайджана - Euronews подготовил репортаж о XII Саммите Совета глав государств ОТГ

«Саммит призвал страны объединить усилия в области мира и безопасности, и укрепления оборонной промышленности, а также совместной работе гражданских служб и спасателей, и даже проведения общих учений. Государства-члены окружены очагами конфликтов, и безопасность стала необходимостью для всех», - заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев уточнил, что на Габалинском саммите будет принята новая инициатива OTS PLUS, предусматривающая сотрудничество организации с другими странами.

«Узбекистан предложил создать постоянный совет тюркских государств по экономическому партнерству, чья цель - сформировать тюркский промышленный альянс для совместных проектов в машиностроении, добыче, нефтохимии, фармацевтике, текстиле, пищевой отрасли. А также планируется внедрить электронную систему «Зеленый коридор» тюркских стран, чтобы ускорить торговлю и унифицировать технические стандарты», - заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Media.az - Новости Азербайджана - Euronews подготовил репортаж о XII Саммите Совета глав государств ОТГ

В материале со слов министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева рассказывается о технологической инициативе Астаны.

«Недавно президент страны обозначил цель - превратить Казахстан в цифровое государство. Мы провели национальный форум по искусственному интеллекту и создали систему LM-AI, которая работает на первом суперкомпьютере Центральной Азии. Мы пригласили партнеров по Тюркскому совету воспользоваться возможностью, объединить усилия для ускорения цифровизации наших стран», - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

В сюжете также охвачена Габалинская декларация, которая состоит из 14 страниц и включает 121 пункт. В документе стороны заявляют о намерении развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций с акцентом на развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, а также обеспечить пограничную и кибербезопасность.

Поделиться:
442

Актуально

Политика

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Xроника

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Общество

Дорожная полиция предупреждает: Телефон за рулём - смертельно опасная привычка - ...

Общество

Пропал 66-летний житель Сабирабада

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Опасный TikTok тренд унес жизнь 12-летней азербайджанки в метро Нью-Йорка - ВИДЕО

СМИ: «Досье предательства Рамиза Мехтиева»

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Последние новости

Генсек НАТО оскорбил летчиков и моряков из России

Сегодня, 13:17

Глава МИД Финляндии пригласила премьера Грузии посмотреть на финский протест

Сегодня, 13:10

Пропал 66-летний житель Сабирабада

Сегодня, 13:02

В Швеции выдали ордер на арест возможного убийцы организатора акций с Кораном

Сегодня, 12:52

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

Сегодня, 12:47

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Сегодня, 12:40

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:32

Турция подтвердила готовность содействовать дипломатии по Украине

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Сегодня, 12:28

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Сегодня, 12:26

США будут следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать

Сегодня, 12:23

Кино на неделю: Сиквел «Черного телефона» с Итаном Хоуком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Дорожная полиция предупреждает: Телефон за рулём - смертельно опасная привычка - ВИДЕО

Сегодня, 12:14

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Сегодня, 12:05

ВС Турции готовы принять участие в работе оперативной группы по Газе

Сегодня, 11:57

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

Сегодня, 11:53

В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

Сегодня, 11:50

Концепция «15-минутного города» и «зеленая сеть»: В Зангилане внедряют новое градостроительство

Сегодня, 11:45

В Баку прощаются с народным артистом Рамизом Гулиевым - ФОТО

Сегодня, 11:40

Эмин Гусейнов: «Ожидается возвращение 900 семей в Агдам в следующем месяце»

Сегодня, 11:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10