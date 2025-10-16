Эксперт ООН о важности включения пригородных территорий и экосистем в генпланы Азербайджана

Функциональное значение таких городов, как Гянджа, Шамкир и Зангилан, должно быть четко обозначено в рамках политики регионального развития Азербайджана.

Как передаёт корреспондент 1news.az из Ханкенди, об этом заявила региональный советник Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Катя Шефер, выступая на III Азербайджанском Национальном Градостроительном Форуме, проходившем в Ханкенди.

Она подчеркнула, что в условиях урбанизации и глобализации Азербайджану необходимо уделять особое внимание управлению региональным развитием с позиции функционального подхода: «Для выработки эффективной региональной политики важно правильно определить функциональные зоны страны, учитывая современные глобальные процессы. Следует ясно понимать, какую роль выполняют такие города, как Сумгайыт, Гянджа и Шамкир, и как они соотносятся друг с другом».

Катя Шефер также отметила, что одной из ключевых задач регионального планирования должно стать определение приоритетных коридоров развития, способных стимулировать экономическую активность, особенно в сельской местности.

По её словам, экономика Азербайджана в настоящее время сталкивается с проблемами высокой молодежной безработицы и дисбаланса между секторами. В этой связи политика государства должна быть ориентирована на укрепление цепочек добавленной стоимости и поддержку аграрных инноваций: «Важно преобразовать существующие вызовы в возможности. Мы должны сосредоточиться на развитии цепочек создания стоимости, внедрении инноваций в аграрный сектор и улучшении логистики. Эффективная организация доставки сельхозпродукции в города может стать важным инструментом повышения продуктивности сельского хозяйства».

Кроме того, Катя Шефер подчеркнула значимость пригородных и промежуточных территорий в процессе пространственного планирования. По её словам, на этих территориях необходимо обеспечивать охрану "зелёных" и "голубых" зон - водоёмов и экосистем. Без должного внимания эти буферные зоны подвергаются разрушению. Поэтому их интеграция в генеральные планы требует комплексного и ответственного подхода.