 Эмин Гусейнов: «Восстановление освобожденных территорий Азербайджана осуществляется на основе единого генерального плана»
Общество

Эмин Гусейнов: «Восстановление освобожденных территорий Азербайджана осуществляется на основе единого генерального плана»

Фаига Мамедова10:53 - Сегодня
Эмин Гусейнов: «Восстановление освобожденных территорий Азербайджана осуществляется на основе единого генерального плана»

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана осуществляется на основе единого генерального плана.

Как передаёт корреспондент 1news.az из Ханкенди, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, выступая на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Ханкенди.

По его словам, восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных землях ведутся в соответствии с концепцией единого генерального плана. «Это большая честь - быть свидетелем преобразований, происходящих на протяжении последних пяти лет, и лично участвовать в процессе восстановления Карабаха», - отметил он.

Эмин Гусейнов подчеркнул, что территория площадью 2,7 тыс. кв. км, охватывающая Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы, является наиболее активно восстанавливаемой частью из общей площади освобожденных земель, составляющей 13,6 тыс. кв. км.

Он также сообщил, что восстановление осуществляется по пяти ключевым этапам: генеральное планирование, разминирование, создание инфраструктуры, строительство социально-экономических объектов и программа «Великое Возвращение». «Все этапы реализуются параллельно, и основной принцип, который мы соблюдаем, - территориальное равенство: единая концепция применяется ко всем регионам», - добавил Э. Гусейнов.

По его словам, Агдам станет крупнейшим городом среди освобожденных территорий и четвёртым по численности населения в стране. Планируется, что в нём будут проживать 100 тысяч человек, а в Физули - 50 тысяч. Генеральные планы обоих городов были разработаны при участии международных экспертов и рассчитаны до 2040 года.

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
