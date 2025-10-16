 Frette представляет коллекцию Осень-Зима 2025 «Life of Quality» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Frette представляет коллекцию Осень-Зима 2025 «Life of Quality» - ФОТО

First News Media11:18 - Сегодня
Frette представляет коллекцию Осень-Зима 2025 «Life of Quality» - ФОТО

Итальянский бренд с мировой историей Frette открывает сезон коллекцией Осень-Зима 2025 “Life of Quality” — тонкое исследование искусства жить красиво, где акцент сделан на тактильном ощущении и восприятии.

Коллекция раскрывается в двух главах — City Sanctuary и Countryside Retreat, каждая из которых предлагает свой взгляд на атмосферу дома.

City Sanctuary вдохновлена парижскими интерьерами: здесь мягкий оттенок «дождливого неба», жаккард с деликатной фактурой и акценты кашемира создают ощущение лёгкого утра в Париже. В этой линии представлены постельные комплекты Bold из длинноволокнистого хлопка, двусторонние Bold Bicolor в серо-голубой гамме, декоративные подушки из шерсти (Luxury Wool Velvet и Adventure Cushion), а также плед Mouliné Blow Throw, изготовленный по уникальной технике с воздушной кашемировой нитью.

Countryside Retreat переносит в атмосферу загородной виллы, где царит естественная гармония и теплота.

Палитра коллекции строится на природных оттенках оливкового и бежевого. Здесь можно найти Bold и Bold Bicolor в спокойных цветах, подушки Adventure Cushion и Allure Neckroll, а также лёгкий плед Gipsy Throw с шелковой бахромой. Завершающим штрихом становятся Unito Bath Linens — полотенца, созданные так, чтобы каждое прикосновение наполняло кожу мягкостью и ощущением уюта.

Каждый предмет коллекции рождается в результате кропотливой работы мастеров: от выбора тончайших хлопковых нитей до завершения отделки. В используемых брендом тканях и аксессуарах для дома ощущается тепло рук и уважение к ремеслу.

Более 500 королевских домов Европы доверяли Frette оформление своих покоев. Ткани бренда украшали интерьеры Ватикана и легендарного поезда Orient Express. Сегодня Frette можно встретить более чем в 1 500 отелях по всему миру — постельное бельё и аксессуары бренда стали выбором самых престижных гостиниц и курортов. Тот же уровень качества ценят и в частных резиденциях, на яхтах и самолётах самых взыскательных клиентов.

Теперь этот уровень качества доступен и в Азербайджане. Клиенты бакинского бутика Yves Delorme могут выбрать свои идеальные комплекты и насладиться итальянским качеством, которое становится частью домашнего уюта. Для страны, где культура гостеприимства является частью традиции, появление Frette становится логичным продолжением этой культуры в интерьере. Каждая коллекция — это возможность превратить дом в пространство, где уют и красота становятся естественной частью повседневности.

Коллекция Осень-Зима 2025 “Life of Quality” уже доступна в бутике Yves Delorme по адресу ул. 28 Мая 26, Баку. Телефон для связи: +994 (12) 493-13-34

Бренд Frette в Азербайджане эксклюзивно представляет его официальный дистрибьютор — компания Italdizain.

Больше информации о Frette и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/frette

О компании Italdizain

Компания Italdizain была создана в 1996 году. Ее специализацией изначально была дистрибуция качественного итальянского оборудования для кухонь в Азербайджане. Впоследствии компания значительно расширила бизнес, создавая и активно развивая новые направления. Сегодня Italdizain является крупным холдингом, объединяющим десятки бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных изделий, часов, посуды, предметов для дома и интерьера.

О компании Frette

На протяжении 164 лет Frette вплетает королевский комфорт в ткань самых значимых моментов жизни, создавая мастерски выполненные текстильные изделия и аксессуары для дома непревзойдённого качества. Опираясь на итальянские традиции и ремесло, Frette воплощает в своих изделиях безвременную эстетику, когда лучшие натуральные волокна в руках мастеров из Монцы и Милана превращаются в творения, отражающие красоту, креативность и продуманную персонализацию.

Благодаря безупречной отделке и особому стилю Frette занял место в самых знаковых интерьерах мира — от алтаря собора Святого Петра до обеденного вагона Orient Express. Более 500 европейских королевских семей спали под бельём Frette.

Сегодня бренд продолжает формировать уникальные впечатления, представленные в элегантных бутиках, известных универмагах и более чем в 1 500 самых роскошных отелях мира, а также в частных резиденциях, на яхтах и самолётах самых взыскательных клиентов. Оставаясь верным ремесленным традициям и постоянно стремясь к новаторству, Frette сохраняет приверженность созданию интерьеров исключительных пространств по всему миру.

На правах рекламы

Поделиться:
267

Актуально

Политика

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Lifestyle

Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Общество

Пропал 66-летний житель Сабирабада

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Россия освободила экс-директора Театра сатиры

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

Последние новости

Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:20

Генсек НАТО оскорбил летчиков и моряков из России

Сегодня, 13:17

Глава МИД Финляндии пригласила премьера Грузии посмотреть на финский протест

Сегодня, 13:10

Пропал 66-летний житель Сабирабада

Сегодня, 13:02

В Швеции выдали ордер на арест возможного убийцы организатора акций с Кораном

Сегодня, 12:52

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

Сегодня, 12:47

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Сегодня, 12:40

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:32

Турция подтвердила готовность содействовать дипломатии по Украине

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Сегодня, 12:28

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Сегодня, 12:26

США будут следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать

Сегодня, 12:23

Кино на неделю: Сиквел «Черного телефона» с Итаном Хоуком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Дорожная полиция предупреждает: Телефон за рулём - смертельно опасная привычка - ВИДЕО

Сегодня, 12:14

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Сегодня, 12:05

ВС Турции готовы принять участие в работе оперативной группы по Газе

Сегодня, 11:57

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

Сегодня, 11:53

В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

Сегодня, 11:50

Концепция «15-минутного города» и «зеленая сеть»: В Зангилане внедряют новое градостроительство

Сегодня, 11:45

Эмин Гусейнов: «Ожидается возвращение 900 семей в Агдам в следующем месяце»

Сегодня, 11:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10