Frette представляет коллекцию Осень-Зима 2025 «Life of Quality» - ФОТО

Итальянский бренд с мировой историей Frette открывает сезон коллекцией Осень-Зима 2025 “Life of Quality” — тонкое исследование искусства жить красиво, где акцент сделан на тактильном ощущении и восприятии.

Коллекция раскрывается в двух главах — City Sanctuary и Countryside Retreat, каждая из которых предлагает свой взгляд на атмосферу дома.

City Sanctuary вдохновлена парижскими интерьерами: здесь мягкий оттенок «дождливого неба», жаккард с деликатной фактурой и акценты кашемира создают ощущение лёгкого утра в Париже. В этой линии представлены постельные комплекты Bold из длинноволокнистого хлопка, двусторонние Bold Bicolor в серо-голубой гамме, декоративные подушки из шерсти (Luxury Wool Velvet и Adventure Cushion), а также плед Mouliné Blow Throw, изготовленный по уникальной технике с воздушной кашемировой нитью.

Countryside Retreat переносит в атмосферу загородной виллы, где царит естественная гармония и теплота.

Палитра коллекции строится на природных оттенках оливкового и бежевого. Здесь можно найти Bold и Bold Bicolor в спокойных цветах, подушки Adventure Cushion и Allure Neckroll, а также лёгкий плед Gipsy Throw с шелковой бахромой. Завершающим штрихом становятся Unito Bath Linens — полотенца, созданные так, чтобы каждое прикосновение наполняло кожу мягкостью и ощущением уюта.

Каждый предмет коллекции рождается в результате кропотливой работы мастеров: от выбора тончайших хлопковых нитей до завершения отделки. В используемых брендом тканях и аксессуарах для дома ощущается тепло рук и уважение к ремеслу.

Более 500 королевских домов Европы доверяли Frette оформление своих покоев. Ткани бренда украшали интерьеры Ватикана и легендарного поезда Orient Express. Сегодня Frette можно встретить более чем в 1 500 отелях по всему миру — постельное бельё и аксессуары бренда стали выбором самых престижных гостиниц и курортов. Тот же уровень качества ценят и в частных резиденциях, на яхтах и самолётах самых взыскательных клиентов.

Теперь этот уровень качества доступен и в Азербайджане. Клиенты бакинского бутика Yves Delorme могут выбрать свои идеальные комплекты и насладиться итальянским качеством, которое становится частью домашнего уюта. Для страны, где культура гостеприимства является частью традиции, появление Frette становится логичным продолжением этой культуры в интерьере. Каждая коллекция — это возможность превратить дом в пространство, где уют и красота становятся естественной частью повседневности.

Коллекция Осень-Зима 2025 “Life of Quality” уже доступна в бутике Yves Delorme по адресу ул. 28 Мая 26, Баку. Телефон для связи: +994 (12) 493-13-34

Бренд Frette в Азербайджане эксклюзивно представляет его официальный дистрибьютор — компания Italdizain.

Больше информации о Frette и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/frette

О компании Italdizain

Компания Italdizain была создана в 1996 году. Ее специализацией изначально была дистрибуция качественного итальянского оборудования для кухонь в Азербайджане. Впоследствии компания значительно расширила бизнес, создавая и активно развивая новые направления. Сегодня Italdizain является крупным холдингом, объединяющим десятки бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных изделий, часов, посуды, предметов для дома и интерьера.

О компании Frette

На протяжении 164 лет Frette вплетает королевский комфорт в ткань самых значимых моментов жизни, создавая мастерски выполненные текстильные изделия и аксессуары для дома непревзойдённого качества. Опираясь на итальянские традиции и ремесло, Frette воплощает в своих изделиях безвременную эстетику, когда лучшие натуральные волокна в руках мастеров из Монцы и Милана превращаются в творения, отражающие красоту, креативность и продуманную персонализацию.

Благодаря безупречной отделке и особому стилю Frette занял место в самых знаковых интерьерах мира — от алтаря собора Святого Петра до обеденного вагона Orient Express. Более 500 европейских королевских семей спали под бельём Frette.

Сегодня бренд продолжает формировать уникальные впечатления, представленные в элегантных бутиках, известных универмагах и более чем в 1 500 самых роскошных отелях мира, а также в частных резиденциях, на яхтах и самолётах самых взыскательных клиентов. Оставаясь верным ремесленным традициям и постоянно стремясь к новаторству, Frette сохраняет приверженность созданию интерьеров исключительных пространств по всему миру.

На правах рекламы