Трамп: Третья мировая война из-за Украины не начнется

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 16 октября, заверил, что не позволит войне России против Украины перерасти в глобальный конфликт.

«Думаю, это могло бы привести к третьей мировой войне. Но этого не произойдет», - заявил Трамп.

Причиной начала полномасштабной войны в Украине действующий американский президент назвал ошибочную политику своего предшественника Джо Байдена. "Украина была в центре внимания Путина, но он никогда не сделал бы ничего подобного (во время президентства Трампа. - Ред.). Это произошло, потому что были приняты некоторые действительно плохие решения", - заявил глава Белого дома, отметив, что, заступив на президентский пост, он обнаружил в этом вопросе "полный беспорядок".

Трамп, по его собственным словам, пытается добиться прекращения войны в Украине, "только для того, чтобы спасти души" людей. "Я делаю это не для нас. Мы отделены океаном (от Европы. - Ред.). Я делаю это также чтобы помочь Европе. Они хотят, чтобы война кончилась, но не могут этого добиться. А я могу. Я думаю, мы добьемся успеха, спасем много жизней. Это нужно сделать", - сказал президент США.

Источник: DW