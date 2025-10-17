ООН назвала Азербайджан настоящим климатическим лидером

Несмотря на то, что на долю Азербайджана приходится всего 0,11% глобальных выбросов парниковых газов, эта страна выделяется как один из настоящих лидеров в области климата.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом заявил руководитель отдела устойчивого городского развития Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Кёрт Гарриган во время панельной дискуссии на Национальном форуме по градостроительству в Баку.

Он отметил, что Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы на 40% к 2050 году и усилил свои амбиции:

«Это весьма амбициозная цель. Один из основных вопросов, каким образом местные органы власти и локальные действия могут способствовать достижению этих целей. Это актуально для всех стран в регионе и мире. Но самое главное, как интегрировать различные секторы, как усилить многоуровневое управление и как разрабатывать и реализовывать решения совместно».

Он также добавил:

«Основная сложность всегда заключается в вопросе финансирования. Недостаточно просто определить меры, которые помогут достичь целей. Необходимо также создать условия, позволяющие реализовать эти меры как на национальном, так и на местном уровнях».