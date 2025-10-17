Умайра Тагиева: Смертность резко растет при температуре выше 36°C

В Баку зафиксирована прямая зависимость между ростом температуры воздуха и уровнем смертности.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Баку.

По ее словам, когда температура превышает 36 градусов, количество летальных случаев резко увеличивается.

"Комфортная для здоровья человека температура составляет 24–28 градусов. При превышении отметки в 36 градусов смертность резко возрастает. Поэтому системы раннего оповещения играют ключевую роль в снижении рисков", - подчеркнула она.

Тагиева также отметила, что города, где сосредоточены все элементы экономики и общества, особенно уязвимы к воздействию климатических изменений. Урбанизация часто сопровождается негативным воздействием на природу и экосистему.