Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали на Гран-при в Мексике
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Гран-при в мексиканской Гвадалахаре.
Хидаят Гейдаров (73 кг) выиграл золотую медаль, одолев в финале представителя Чехии Хуснидина Керимова.
Такого же успеха добился и Вюсал Галандарзаде (81 кг). Он поднялся на высшую ступень пьедестала почета, оказавшись сильнее в решающем поединке Ээту Иханамаки (Финляндия).
Рашид Мамедалиев (73 кг) удостоился бронзовой медали, победив канадца Джастина Лемирзена в поединке за третье место.
Отметим, что ранее дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) стали победителями мексиканского турнира, Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал бронзовую награду.
Источник: Report
