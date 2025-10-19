Месси в 38 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата MLS

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В заключительном матче Месси забил три мяча в ворота "Нэшвилла" (5:2). Аргентинец забил 29 мячей в регулярном чемпионате. "Интер Майами" занял третье место в Восточной конференции и вышел в плей-офф.

В первом раунде плей-офф "Интер Майами" сыграет с "Нэшвиллом". Серия пройдет до двух побед. Первый матч состоится 24 октября в Майами.

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за "Интер Майами". По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Вместе с "Барселоной" нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

Источник: ТАСС