 Месси в 38 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата MLS | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Месси в 38 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата MLS

First News Media10:29 - Сегодня
Месси в 38 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата MLS

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В заключительном матче Месси забил три мяча в ворота "Нэшвилла" (5:2). Аргентинец забил 29 мячей в регулярном чемпионате. "Интер Майами" занял третье место в Восточной конференции и вышел в плей-офф.

В первом раунде плей-офф "Интер Майами" сыграет с "Нэшвиллом". Серия пройдет до двух побед. Первый матч состоится 24 октября в Майами.

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за "Интер Майами". По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Вместе с "Барселоной" нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

Источник: ТАСС

Поделиться:
409

Актуально

Общество

Завтра в Баку будет тепло, а в районах - дождливо

Политика

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Спорт

Азербайджан одержал очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов

Три боксера из Азербайджана одержали победу на чемпионате Европы в Черногории

Месси в 38 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата MLS

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали на Гран-при в Мексике

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Сборная Фарерских островов с населением 50 тысяч человек претендует на выход на ЧМ-2026

В ФИФА отреагировали на угрозу Трампа перенести матчи ЧМ-2026 из Бостона и Чикаго

Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

Как Гурбан Гурбанов закрепил азербайджанский футбол на карте Европы - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджан одержал очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов

Сегодня, 13:50

США разместили элитный отряд «Ночные сталкеры» вблизи Венесуэлы

Сегодня, 13:39

Министр: Грузия создаст таможенные КПП с Азербайджаном по концепции «единого окна»

Сегодня, 13:22

Израиль нанес авиаудары по Рафаху

Сегодня, 13:07

Завтра в Баку будет тепло, а в районах - дождливо

Сегодня, 12:50

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Таира Салахова – ФОТО

Сегодня, 12:25

Три боксера из Азербайджана одержали победу на чемпионате Европы в Черногории

Сегодня, 12:01

ХАМАС: Мы не нарушали мирный режим в Газа

Сегодня, 11:39

В ТРСК проходят президентские выборы

Сегодня, 11:20

AYNA: введение квоты не приведет к подорожанию такси

Сегодня, 11:01

В Азербайджане стартует месячник «Чистый воздух»

Сегодня, 10:45

Месси в 38 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата MLS

Сегодня, 10:29

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали на Гран-при в Мексике

Сегодня, 10:10

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

Сегодня, 09:46

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня

Сегодня, 09:27

В ответ на протесты в США Вэнс опубликовал видео с Трампом в образе короля - ВИДЕО

Сегодня, 09:00

СМИ: Путин в разговоре с Трампом по телефону потребовал контроля над всей ДНР

Сегодня, 07:20

США заявили о нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

Сегодня, 06:13

Обнаружена самая протяженная тропа динозавров в Европе

Сегодня, 00:00

Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту - ВИДЕО

18 / 10 / 2025, 23:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10