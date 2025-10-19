AYNA: введение квоты не приведет к подорожанию такси

В соответствии с требованиями законодательства, о введении ограничений на количество дополнений к разрешениям для пассажирских перевозок такси должно быть объявлено за 60 дней.

Об этом заявил İTV руководитель пресс-службы Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Турал Оруджов.

По его словам, выдача разрешительных документов и пропускных карт для деятельности такси продолжится до 31 декабря. Данное решение вступает в силу с 1 ноября текущего года.

Турал Оруджов подчеркнул, что в последующие годы автомобили старше 15 лет от даты производства не смогут использоваться для услуг такси. В связи с этим владельцам устаревших транспортных средств, особенно автомобилей 2011 года выпуска, рекомендуется обновить свой автопарк в установленные сроки.

Представитель AYNA опроверг распространяющуюся информацию о возможном повышении цен и потере рабочих мест водителями после введения квоты: "В настоящее время существует 35 тысяч активных разрешений для таксомоторной деятельности. Однако ежедневно услуги оказывают только 22-23 тысячи автомобилей. Таким образом, введение квоты в размере 25 тысяч не создаст дефицита. Наоборот, это будет способствовать формированию профессионального рынка труда и повышению качества обслуживания пассажиров", - пояснил Оруджов.

Он также отметил, что ограничение будет применяться только к количеству транспортных средств и не окажет влияния на рабочие места водителей.

Источник: Oxu.Az