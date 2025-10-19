В Азербайджане стартует месячник «Чистый воздух»

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел совместно с Министерством экологии и природных ресурсов объявили о начале в Азербайджане с 20 октября месячника «Чистый воздух».

Об этом, как передает 1news.az, сообщает ГУГДП.

"В последнее время на автомагистралях участились случаи превышения допустимых норм выбросов транспортных средств. По подсчетам, около 88% загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нашей стране, приходится на выбросы автомобилей. Эксплуатация неисправных транспортных средств не только загрязняет воздух, но и часто становится причиной пробок и серьезных дорожно-транспортных происшествий", - отмечается в сообщении ГУГДП.

Отмечается, что в связи в месячником, который продлится по 20 ноября, водителям транспортных средств, а также физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, рекомендуется поддерживать топливную систему используемых ими транспортных средств в исправном состоянии.

Следует отметить, что физические и юридические лица, допустившие эксплуатацию и эксплуатацию транспортных средств, содержащих в выбросах в окружающую среду загрязняющие вещества, превышающие установленные нормативы, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.