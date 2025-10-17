Баку готовится принять Всемирный градостроительный форум-2026

В Баку началась подготовка к Всемирному градостроительному форуму, который запланирован на май следующего года.

Как передает 1news.az, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

«Уже стартовали работы по организационным и логистическим направлениям. По его словам, разработан официальный логотип мероприятия, запущен сайт форума и открыт процесс регистрации участников.

Сейчас продолжается работа над логистическими и организационными аспектами. Особое внимание будет уделено содержательной части форума. В этом году традиционное Совещание министров пройдет в расширенном формате, а сам форум впервые продлится 5–6 дней и станет площадкой для дискуссий на высоком уровне», - отметил Анар Гулиев.