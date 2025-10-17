Умайра Тагиева: «Количество случаев наводнений в Азербайджане увеличилось более чем в 80 раз»

За последние 10 лет количество случаев наводнений в Азербайджане увеличилось более чем в 80 раз.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева во время панельной дискуссии на проходящем в Баку «III Национальном градостроительном форуме».

Она сообщила, что продолжительность засушливых периодов возросла на 80%:

«Число дней, когда температура воздуха превышает 30 градусов, увеличилось в 6 раз. Лесные пожары участились в 5 раз. Количество сильных ветров, превышающих скорость 25 метров в секунду, возросло в 12 раз. Случаи выпадения осадков увеличились в 6 раз. Это означает, что нам нужна очень сильная система раннего предупреждения».

У. Тагиева отметила, что объем воды, поступающей в Азербайджан, уменьшился на 30%:

«Например, в апреле этого года в Баку количество осадков, выпавших за один день, превысило среднемесячную норму за 3 месяца и, к сожалению, привело к гибели двух человек. Другой пример: 18 января 2019 года ветер, дувший со скоростью 40 метров в секунду, привел к повреждению инфраструктуры в Баку.

После своевременного предупреждения правительство приняло решение о приостановлении занятий в школах в дни повышенного риска. Крыша одной из бакинских школ обрушилась в то время, когда ученики обычно выходили на улицу. Тогда были предприняты совместные усилия государственных структур для предотвращения возможных человеческих жертв».