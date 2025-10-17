В Испании сына основателя компании Mango заподозрили в убийстве отца

Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, Джонатан Андик имеет статус подозреваемого по делу об убийстве отца.

Об этом сообщает Pais со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что дело о гибели Андика было закрыто, но в марте поступило распоряжение о возобновлении расследования. Это решили сделать для выяснения обстоятельств смерти предпринимателя, которого в день гибели сопровождал на прогулке его сын Джонатан.

Издание подчеркивает, что следствие ведется в условиях строгой секретности судом города Марторель провинции Барселона. На данный момент против Джонатана Андика нет убедительных улик, но у полиции вызвали подозрения его противоречивые показания.