 В Баку обсуждают роль молодежи в создании климатоустойчивых и умных городов - ФОТО
Общество

В Баку обсуждают роль молодежи в создании климатоустойчивых и умных городов - ФОТО

Фаига Мамедова12:20 - Сегодня
В рамках III Азербайджанского национального градостроительного форума (NUFA3) проходит специальный лекторий для энтузиастов, студентов и молодых специалистов в области городского планирования и архитектуры.

Мероприятие проходит под девизом «Единство молодежи для наших городов будущего».

Как передает корреспондент 1news.az, организаторами лектория выступают Государственный комитет Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре, Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат / UN-Habitat)и Национальное объединение молодежных организаций Азербайджана (НАЙОРА).

Основная цель мероприятия – осветить ключевые вопросы, связанные с ролью молодого поколения в формировании устойчивой городской среды. В числе обсуждаемых тем: Роль молодежи в создании климатоустойчивых и здоровых городов. Интеграция градостроительных инноваций и цифровых решений.

Институциональное участие молодежи в процессах планирования.

Лекторий призван объединить молодых специалистов и предоставить им площадку для обсуждения актуальных задач и перспектив развития городов.

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
