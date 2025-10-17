В Баку обсуждают роль молодежи в создании климатоустойчивых и умных городов - ФОТО

В рамках III Азербайджанского национального градостроительного форума (NUFA3) проходит специальный лекторий для энтузиастов, студентов и молодых специалистов в области городского планирования и архитектуры.

Мероприятие проходит под девизом «Единство молодежи для наших городов будущего».

Как передает корреспондент 1news.az, организаторами лектория выступают Государственный комитет Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре, Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат / UN-Habitat)и Национальное объединение молодежных организаций Азербайджана (НАЙОРА).

Основная цель мероприятия – осветить ключевые вопросы, связанные с ролью молодого поколения в формировании устойчивой городской среды. В числе обсуждаемых тем: Роль молодежи в создании климатоустойчивых и здоровых городов. Интеграция градостроительных инноваций и цифровых решений.

Институциональное участие молодежи в процессах планирования.

Лекторий призван объединить молодых специалистов и предоставить им площадку для обсуждения актуальных задач и перспектив развития городов.