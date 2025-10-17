Малахет Ибрагимгызы: Каждый предатель государства, включая Рамиза Мехтиева, ответит по закону

Азербайджанский народ прекрасно понимает, что даже сотни таких мелочных и жаждущих власти людей, как Рамиз Мехтиев, бессильны перед железным кулаком нашего победоносного Верховного главнокомандующего, который за 44 дня разгромил двухсотлетнее мировое армянство, армянское лобби и сверхдержавы, стоявшие за оккупационной Арменией.

Об этом заявила депутат Малахет Ибрагимгызы на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Она отметила, что азербайджанский народ продемонстрировал нерушимое единство вокруг общенационального лидера Гейдара Алиева даже в самые трудные для страны времена, во время попыток государственных переворотов 1994 и 1995 годов.

«Эти преступные силы, пытавшиеся совершить государственный переворот и насильственно захватить власть, своими грязными действиями совершили предательство против основателя нашего государства Гейдара Алиева, посвятившего всю свою жизнь благополучию азербайджанского народа и укреплению нашей государственной независимости, против Ильхама Алиева, который сделал азербайджанский народ победителем на мировой арене и создал огромный международный авторитет для нашего государства, а также против памяти наших дорогих шехидов, пожертвовавших жизнями ради нашей свободы, независимости, территориальной целостности и суверенитета», - сказала она.

Депутат заявила, что азербайджанский народ и будущие поколения никогда не простят этого предательства.

«Несомненно, независимо от личности и занимаемой должности, каждый, кто предал нашу государственность и главу государства, включая Рамиза Мехтиева и его соратников, ответит перед законом. Азербайджанский народ и общественность верят и доверяют своему государству и президенту, всегда демонстрируют нерушимое единство вокруг него, и это единство будет продолжаться», - подчеркнула Ибрагимгызы.

Источник: Report