Мэр Тебриза: «Обсуждается сотрудничество Баку и Тебриза в формате городов-побратимов»

Обсуждается сотрудничество Баку и Тебриза в формате городов-побратимов.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом журналистам в рамках «III Азербайджанского Национального Градостроительного Форума» заявил мэр иранского города Тебриз Ягуб Хушьяр.

Он отметил, что Баку объявлен городом-побратимом со многими городами мира, и такой формат сотрудничества возможен и с Тебризом: «Ранее такое сотрудничество между Баку и Тебризом уже обсуждалось. Мы надеемся, что в ближайшем будущем в этом направлении будут предприняты конкретные шаги. В соответствии с договоренностью глав наших государств, будут организованы недели культуры в трех городах. Одна из них пройдет в Тебризе, а другая – в Баку».

Он также сообщил, что организация недель культуры будет способствовать расширению общественно-культурных связей в обоих городах: «Проведение мероприятия планируется в следующем году».