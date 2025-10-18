Всемирная туристская организация объявила Хыналыг «Лучшим туристическим селом»

В городе Хучжоу (Китай) состоялась церемония вручения премии «Лучшие туристические села 2025 года» (Best Tourism Villages 2025) и третья ежегодная сетевая встреча, организованная Всемирной туристской организацией (ООН-Туризм).

В Государственном агентстве по туризму Азербайджанской Республики, целью мероприятия, наряду с оглашением сел, внесших значительный вклад в развитие сельского туризма и подающих пример в области устойчивого развития и сохранения культурного наследия, стало объединение представителей известных сел в рамках программы Best Tourism Villages для обмена опытом и обсуждения дальнейших направлений.

Азербайджанское село Хыналыг было номинировано на конкурс «Лучшее туристическое село», нацеленный на выявление лучших примеров развития туризма в сельской местности, а также сел, которые на протяжении многих лет сохраняют свою самобытность, культурное и историческое наследие, при этом отвечая требованиям современного туризма. По итогам конкурса село Хыналыг было включено в список «Лучших туристических сел» Всемирной туристской организации ООН. Это наглядный показатель признания Хыналыга в качестве не только национальной, но и международной дестинации для туризма культурного наследия. В то же время этот успех будет в значительной степени способствовать популяризации Хыналыга, увеличению туристических потоков и росту благополучия местной общины.

На церемонии генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили вручил награду председателю правления Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Мураду Агабейли.

Отметим, что престижная программа Best Tourism Villages, реализуемая Всемирной туристской организацией ООН, присваивает статус «Лучшего туристического села» селам, которые вносят вклад в устойчивый туризм, сохраняя культурные, природные и социальные ценности и развивая аграрный туризм. На сегодняшний день этого статуса удостоены 180 различных сел в 60 странах мира. Вызывает удовлетворение и гордость тот факт, что впервые в этот список попало и село Хыналыг – одно из древнейших поселений Азербайджана.

Феномен Хыналыга, история которого насчитывает более пяти тысяч лет, заключается в том, что это село представляет собой одну из богатейших этнографических ценностей. Это легендарное поселение не только в масштабах Азербайджана, но и всего человечества. 4 сентября 2023 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики в ведении Государственного агентства по туризму был создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кочевой путь».

18 сентября 2023 года на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия), номинация Азербайджана «Культурный ландшафт: Хыналыг и Кочевой путь» была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Номинационный документ в 2021 году подготовило Государственное агентство по туризму.

Включение заповедника в Список всемирного наследия ЮНЕСКО не только способствовало международной пропаганде тысячелетней истории, богатых культурных традиций и уникальной среды обитания в Хыналыге, но и создало особые обязательства по его охране. Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики реализовало различные проекты, направленные на охрану культурных и исторических ценностей Хыналыга, а также улучшение условий жизни местной общины. С 2020 года в селе отреставрировано 42 жилых дома, завершен процесс подготовки проектно-сметной документации для реставрации 33 других построек. Кроме того, продолжаются работы по обновлению туристической инфраструктуры, построены и сданы в эксплуатацию автостоянка и санитарные узлы для туристов, посещающих село. Жители села активно участвовали в реставрационных и благоустроительных работах, что, в свою очередь, создало условия для расширения возможностей трудоустройства. Получение Хыналыгом международного статуса «Лучшее туристическое село» внесет значительный вклад в развитие новых туристических услуг и продуктов в этом селе. Это международное признание служит широкой популяризации туристического потенциала Азербайджана в мире.

Источник: АЗЕРТАДЖ