Министерство нацобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости
Министерство национальной обороны Турции опубликовало в соцсети X поздравление по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, в публикации отмечается:
"Поздравляем братский Азербайджан с Днем восстановления независимости и передаем от всего сердца наши приветствия героическому азербайджанскому народу.
Под лозунгом "Одна нация - два государства" мы всегда будем рядом с нашими братьями.
Да здравствует братство Турции и Азербайджана!" - отмечается в публикации.
İki bedende bir can; Türkiye-Azerbaycan! 🇹🇷🇦🇿
Kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, asil Azerbaycan halkını gönülden selamlıyoruz.
Kardeşlerimizle “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.
Yaşasın Türkiye-Azerbaycan… pic.twitter.com/22sHeHXyuU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2025