 Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

First News Media14:07 - Сегодня
Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

У нас очень хороший диалог с Турцией на многих уровнях: лидеров, министров иностранных дел, специальных посланников и технических групп. Об этом в интервью DW заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Я не говорю о различных министерствах. Так что диалог происходил и происходит сейчас без каких-либо предварительных условий. В то же время наши турецкие коллеги подчёркивают, что они не могут завершить процесс - открыть границы и установить дипломатические отношения — до нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Теперь это сделано. Армяно-азербайджанское мирное соглашение парафировано. Нет никаких споров о его тексте. Я лично не вижу никакой проблемы для открытия армяно-турецкой границы, не вижу проблем для установления армяно-турецких дипломатических отношений.

Это также подтвердили наши турецкие коллеги. Они выражают готовность, и на деле демонстрируют готовность открыть границы, возобновить железнодорожное сообщение, возобновить двустороннюю прямую торговлю, даже не говоря об установлении дипломатических отношений. Поэтому я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся весьма ощутимого прогресса в этом направлении. Это вопрос, я не знаю, максимум нескольких месяцев. Это моё восприятие. Посмотрим, как всё сложится», - сказал глава МИД Армении.

Поделиться:
192

Актуально

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Xроника

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии административного офиса посольства ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Отношения Казахстана с Азербайджаном - пример братства и ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Армения

Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

В Армении задержан экс-мэр Иджевана и его сын

Пашинян усилит атаки на оппонентов и Церковь: СМИ о планах власти

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Суд снова оставил под стражей главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна

В Армении арестован еще один священник

Пашинян вновь упрекнул экс-президентов Армении

Мирзоян: Обслуживанием TRIPP будет заниматься армяно-американская компания

Последние новости

Антимонархисты требуют суда над британским принцем Эндрю

Сегодня, 15:41

Какой будет погода в воскресенье?

Сегодня, 15:35

Иран сообщил ООН о прекращении действия резолюции по ядерной сделке

Сегодня, 15:31

На похоронах экс-премьера Кении пострадали сотни человек

Сегодня, 15:27

Спасательная операция в Баку: юношу извлекли из подъемника в магазине - ВИДЕО

Сегодня, 15:21

МИД Румынии: «Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами»

Сегодня, 15:12

В Баку грузовик загорелся прямо на дороге

Сегодня, 15:02

В Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции

Сегодня, 14:47

В Китае девять влиятельных военных лишены званий и исключены из Компартии

Сегодня, 14:31

В Сабирабадском районе человек утонул в водоканале

Сегодня, 14:15

Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

Сегодня, 14:07

Министерство нацобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Сегодня, 13:57

Скончался житель Загаталы, выживший в авиакатастрофе AZAL

Сегодня, 13:47

СМИ: Трамп на встрече с Зеленским был жестким

Сегодня, 13:43

Всемирная туристская организация объявила Хыналыг «Лучшим туристическим селом»

Сегодня, 13:27

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии

Сегодня, 13:19

Афганистан и Пакистан анонсировали мирные переговоры

Сегодня, 13:11

Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

Сегодня, 12:56

В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

Сегодня, 12:41

Президент Ильхам Алиев: Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

Сегодня, 12:25
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10