Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

У нас очень хороший диалог с Турцией на многих уровнях: лидеров, министров иностранных дел, специальных посланников и технических групп. Об этом в интервью DW заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Я не говорю о различных министерствах. Так что диалог происходил и происходит сейчас без каких-либо предварительных условий. В то же время наши турецкие коллеги подчёркивают, что они не могут завершить процесс - открыть границы и установить дипломатические отношения — до нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Теперь это сделано. Армяно-азербайджанское мирное соглашение парафировано. Нет никаких споров о его тексте. Я лично не вижу никакой проблемы для открытия армяно-турецкой границы, не вижу проблем для установления армяно-турецких дипломатических отношений.

Это также подтвердили наши турецкие коллеги. Они выражают готовность, и на деле демонстрируют готовность открыть границы, возобновить железнодорожное сообщение, возобновить двустороннюю прямую торговлю, даже не говоря об установлении дипломатических отношений. Поэтому я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся весьма ощутимого прогресса в этом направлении. Это вопрос, я не знаю, максимум нескольких месяцев. Это моё восприятие. Посмотрим, как всё сложится», - сказал глава МИД Армении.