Иран сообщил ООН о прекращении действия резолюции по ядерной сделке

Иран официально уведомил Организацию Объединённых Наций о том, что резолюция 2231 Совета Безопасности — ядерное соглашение 2015 года, утратила силу 18 октября 2025 года.

Об этом сообщают местные СМИ.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направил письмо в ООН, подтверждающий данны й факт. Он подчеркнул, что Тегеран «добросовестно и в полном объёме» выполнил все обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В то же время, отметил Аракчи, США «вопреки своим международным обязательствам», 8 мая 2018 года в одностороннем порядке вышли из него, вновь введя санкции против Ирана, что, по его словам, стало грубым нарушением международного права и Устава ООН, серьёзно подорвав реализацию ядерного соглашения.

Европейские участники сделки — Франция, Германия и Великобритания — также, как отметил министр, не выполнили свои обязательства и, более того, ввели дополнительные санкции против иранских граждан и организаций, вновь нарушив условия СВПД.

Несмотря на это, Иран, по словам Аракчи, проявил «максимальную сдержанность» и предпринял обширные дипломатические усилия для сохранения соглашения. Однако эти шаги, подчеркнул он, были встречены «актами саботажа и агрессии» против мирных ядерных объектов страны.

Министр заявил, что в последние месяцы три европейские страны вместо выполнения обязательств развернули кампанию политических манипуляций и искажения правовых норм.

По мнению Тегерана, как и в 2020 году, когда Совет Безопасности признал, что США не имели права активировать этот механизм после выхода из сделки, европейское уведомление также не имеет юридической силы и не может служить основанием для каких-либо решений относительно статуса резолюции 2231 или отменённых санкций.

Аракчи подчеркнул, что любые меры, предпринятые в нарушение резолюции 2231, не создают правовых обязательств для государств-членов ООН.

Источник: РИА Новости