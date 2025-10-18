В Китае девять влиятельных военных лишены званий и исключены из Компартии

Девять высокопоставленных военных, в том числе один из наиболее влиятельных генералов, лишены званий и исключены из Компартии Китая, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.

"В Китае в рамках усиления антикоррупционной кампании уволены один из заместителей председателя Центрального военного совета (отвечает за общее управление армией) генерал Хэ Вэйдун и еще восемь высокопоставленных военных", – говорится в публикации.

Согласно сообщению Минобороны КНР, они лишены званий и исключены из Коммунистической партии Китая за дисциплинарные нарушения и "предполагаемые серьезные преступления", связанные с исполнением служебных обязанностей.

СМИ отмечают, что Хэ — второй по званию генерал в Народно-освободительной армии Китая. Его увольнение стало первым случаем за 60 лет, когда высокопоставленный военный такого уровня был снят с должности.

Из Компартии также исключены бывший командующий Ракетными войсками Ван Хоубинь, бывший политический комиссар Сухопутных войск Цинь Шутун, бывший заместитель директора Центра объединенного оперативного командования Ван Сюбинь и другие.

Власти заявили, что дела офицеров переданы военной прокуратуре.

Кампания Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией в армии охватывает все виды вооруженных сил.