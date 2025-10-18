В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора
Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за возгорания литиевого аккумулятора в ручной клади одного из пассажиров, говорится в заявлении авиакомпании.
Как заявили в Air China, инцидент произошел в субботу на борту самолета, который направлялся из китайского Ханчжоу в южнокорейский Инчхон (рейс CA139).
"В ручной клади пассажира самопроизвольно возгорелась литиевая батарея. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию в соответствии с установленными процедурами, никто не пострадал. В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун", - говорится в заявлении, размешенном в соцсетях компании.
В компании добавили, что направили запасной самолет для выполнения рейса.
Источник: РИА Новости