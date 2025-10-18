Мирзоян: Армения и Россия до сих пор не пришли к единому мнению по многим вопросам

Армения и Россия до сих пор не пришли к единому мнению по многим вопросам.

Об этом в интервью DW заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Россия - один из наших главных партнёров, когда речь идёт об экономике, торговле. Мы уже говорили о возможных мерах ЕС по упрощению доступа для армянских товаров на рынки ЕС. Сейчас мы диверсифицируем наши экономические, торговые, энергетические контакты, скажем так. Было много вопросов, по которым Армения и Россия пришли к согласию. И при этом Армения и Россия до сих пор не пришли к единому мнению по многим другим вопросам», сказал Мирзоян.

«В случае с мирным соглашением с Азербайджаном, установлением мира, налаживанием транспортных связей мы увидели положительные заявления со стороны официальной Москвы. Также российские официальные лица выразили готовность поддержать, принять участие в транспортных проектах и так далее», - сказал глава МИД Армении.

По его словам, СМИ, а также члены российского парламента, политики, эксперты «время от времени очень жёстко критикуют Армению, правительство, армянскую демократию, суверенные решения Армении, даже персоналии».

«Я имею в виду лидеров Армении. И конечно, это усугубляет непонимание или разрыв разногласий между Арменией и Россией. Мы обращали внимание наших российских коллег на эти медийные пропагандистские атаки. Не думаю, что их ответ нас удовлетворил. Как я уже сказал, это наши суверенные решения. Демократия — это наш выбор. Мы углубляем отношения с Европейским Союзом, с США, то есть с нашими стратегическими партнёрами. Сотрудничество с другими странами — это наш суверенный выбор, наше решение. Так что, либо нормальные партнёры уважают друг друга и решения друг друга , либо это партнёрство нуждается в обновлении», - отметил Арарат Мирзоян.

Источник: news.am