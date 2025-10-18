 В Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции | 1news.az | Новости
В Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции

First News Media14:47 - Сегодня
В Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции

С 18 октября по 9 ноября в Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции, организованная совместно Министерством сельского хозяйства и действующим при нем ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при партнерстве Ассоциации пчеловодов Азербайджана.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в этом году в ярмарке принимают участие более 280 фермеров из 43 регионов. Места для участников выделены пропорционально количеству пчеловодов в соответствующих районах. Процесс регистрации проходил онлайн на портале bal.kendden.az в период с 5 по 7 сентября. Заявки на участие принимались только от фермеров, зарегистрировавших в Электронной информационной системе сельского хозяйства до 1 сентября 2025 года хозяйства с не менее 40 пчелиными семьями.

Фермеры выставили на продажу свыше 100 тонн меда и более 15 различных видов пчеловодческой продукции. Все представленные товары были отобраны и подвергнуты анализу в лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Продукция, не соответствующая стандартам качества и продовольственной безопасности, к продаже не допущена.

В этом году на ярмарке также внедрен ряд новшеств. ОАО «Аграрные закупки и снабжение» окажет фермерам бесплатную поддержку в упаковке и брендинге при реализации продукции.

Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (возле станции метро «Гянджлик»).

Источник: АЗЕРТАДЖ

Мнение

В Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции

