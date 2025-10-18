Антимонархисты требуют суда над британским принцем Эндрю

Британская антимонархическая группа Republic выступает за начало судебного процесса над принцем Эндрю, который отказался от использования титула герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом говорится заявлении лидера движения Грэма Смита.

"Эндрю по-прежнему обвиняется в сексуальных преступлениях и злоупотреблении властью. Его должны лишить всех титулов и воинского звания, необходимо уголовное расследование против него. Отказ от использования средневековых титулов - это не то наказание, которое предусмотрено за эти правонарушения", - сказал Смит.

Он также призвал британские власти провести публичное расследование в отношении королевской семьи, которая якобы пыталась скрыть от общественности связь принца Эндрю с деятельностью Эпштейна. "Члены королевской семьи покрывали и защищали Эндрю на протяжении двух десятилетий. Публика имеет право знать, кто о чем знал и когда. Это не просто гнилое яблоко, это гнилой институт, который защищает общие интересы и не реагирует на серьезный скандал", - подчеркнул активист.

Смит выразил разочарование в связи с тем, что "вся эта история вертится вокруг того, насколько она позорит членов королевской семьи", в то время как внимание СМИ должно быть сосредоточено на "правосудии для девочек, подвергшихся насилию со стороны богатых и влиятельных мужчин".

В пятницу пресс-служба Букингемского дворца распространила заявление принца Эндрю, который сообщил об отказе от использования титула герцога Йоркского по итогам обсуждений с королем Великобритании Карлом III.

Источник: ТАСС