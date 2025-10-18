На похоронах экс-премьера Кении пострадали сотни человек

Сотни человек пострадали на похоронах экс-премьера Кении Раилы Одинги, сообщает местная газета Standard.

В пятницу агентство Франс Пресс передавало о десятках пострадавших в давке во время ходе похоронных мероприятий.

"Сотни скорбящих пострадали в результате наплыва людей на Международный стадион имени Джомо Кениаты в Кисуму во время публичных похорон бывшего премьер-министра Раилы Одинги. Несколько человек потеряли сознание от усталости и горя, а сотрудники Красного Креста Кенииоказывали первую помощь и эвакуировали пострадавших", - говорится в сообщении газеты в соцсети Х.

Прощание с видным кенийским политиком проходит с 16 по 19 октября. По словам брата Раилы сенатора Сиайя Одинги, погребение бывшего премьер-министра состоится в воскресенье недалеко от мавзолея его отца в городе Бондо. На этой закрытой церемонии будет дозволено присутствовать только самым близким людям покойного.

Источник: РИА Новости