В Баку грузовик загорелся прямо на дороге

В Сабунчинском районе Баку загорелся грузовой автомобиль прямо на дороге.

Грузовой автомобиль Ford внезапно воспламенился прямо во время движения.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям, однако легковоспламеняющиеся части транспортных средств успели значительно пострадать от огня.

Удалось защитить от пламени находившиеся поблизости машины. Возгорание было полностью ликвидировано подразделениями противопожарной защиты.

