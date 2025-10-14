 Британия снимает эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Британия снимает эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении

First News Media11:05 - Сегодня
Британия снимает эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении

Великобритания отменяет оружейное эмбарго, введенное ранее в отношении Азербайджана и Армении.

С соответствующим заявлением выступил госминистр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Доути.

По его словам, решение об отмене стало реакцией Соединенного Королевства на «исторический прогресс, достигнутый в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном».

«Великобритания горячо приветствует прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к миру.

Эти события знаменуют собой поворотный момент в усилиях по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.

В знак признания достигнутого прогресса и в целях поддержки дальнейшего движения к миру правительство Великобритании приняло решение повысить уровень своих двусторонних отношений с Арменией и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Эти партнёрства формализуют сотрудничество в таких областях, как торговля, безопасность и оборона, и будут подкреплены ежегодными встречами на уровне министров для обзора достигнутого прогресса», - говорится в заявлении.

Доути отмечает, что 24-26 августа посетил Армению и Азербайджан, «чтобы подтвердить поддержку Великобритании, и обсудил с лидерами обеих стран практические меры, которые Соединенное Королевство могло бы принять для укрепления перспектив долгосрочного мира на Южном Кавказе».

«Мы предприняли незамедлительные шаги, чтобы приветствовать и поддержать Армению и Азербайджан на их пути к миру, поддержав закрытие Минской группы ОБСЕ в соответствии с их просьбой. Великобритания приветствует достигнутый 1 сентября консенсус об официальном роспуске структур Минской группы ОБСЕ», - отметил Доути.

«Учитывая значительный прогресс, достигнутый в деле установления мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом Трампом, Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающегося «всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха», утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану», - подчеркнул госминистр.

Это решение, по его словам, позволит партнерству Великобритании в сфере безопасности и обороны как с Арменией, так и с Азербайджаном развиваться в быстро меняющемся контексте и позволит Лондону поддерживать усилия по защите их суверенитета и территориальной целостности, в том числе в ответ на обычные и гибридные угрозы со стороны других государств и негосударственных субъектов.

«Заявки на получение экспортных и торговых лицензий для Армении и Азербайджана, безусловно, будут по-прежнему оцениваться в индивидуальном порядке на основе строгих критериев лицензирования стратегического экспорта Великобритании, и правительство не будет выдавать лицензии, если это противоречит какому-либо из этих критериев. Мы будем внимательно следить за ситуацией в сфере региональной и внутренней безопасности как в Азербайджане, так и в Армении», - указывается в заявлении.

Великобритания готова сотрудничать с обеими странами, США, Евросоюзом и другими партнерами, чтобы играть конструктивную и активную роль в поддержке этой трансформации, а также безопасности и стабильности во всем регионе, резюмировал Доути.

Поделиться:
578

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

В мире

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

Общество

Стартовал электронный перевод учащихся на 2025–2026 учебный год

Общество

3а 9 месяцев в ДТП с мотоциклами и мопедами погибли 10 человек

Политика

Президент: Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh с каждым годом возрастает

Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики

Британия снимает эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Крушение самолета AZAL: Путин признал, что ракеты были выпущены системой ПВО России

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

Граждане Азербайджана, задержанные при доставке гуманитарной помощи в Газу освобождены - ОБНОВЛЕНО

Песков назвал телефонный разговор Алиева и Путина важным

Последние новости

ВОЗ предупреждает о широком распространении устойчивости к стандартным антибиотикам во всем мире

Сегодня, 14:07

Эрдоган: Участие ВС Турции в деятельности оперативной группы по Газе обсуждается

Сегодня, 14:02

Трамп заявил, что ему не нравятся лидеры некоторых стран

Сегодня, 13:58

Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США

Сегодня, 13:55

Государственная налоговая служба запустила новый сервис

Сегодня, 13:50

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Сегодня, 13:45

Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

Сегодня, 13:37

30 лет «Caspian Construction Week» - ФОТО

Сегодня, 13:28

Президент: Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh с каждым годом возрастает

Сегодня, 13:25

Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

Сегодня, 13:22

Состоялась церемония открытия 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Недели

Сегодня, 13:07

Мирзоян: Обслуживанием TRIPP будет заниматься армяно-американская компания

Сегодня, 13:00

Делегации Азербайджана, Ирана и России осмотрели мост Астарачай и Астаринский грузовой терминал

Сегодня, 12:52

ИИ научился обману и манипуляциям, чтобы побеждать в спорах

Сегодня, 12:48

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

Сегодня, 12:42

Борьба с ранними браками: тысячи участниц прошли тренинги

Сегодня, 12:40

Процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится в декабре

Сегодня, 12:38

Число иностранных студентов в азербайджанских вузах выросло на 32%

Сегодня, 12:32

Министр: Объем транзита казахстанской нефти по БТД может быть увеличен

Сегодня, 12:28

В Таджикистане начались совместные учения ОДКБ

Сегодня, 12:25
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10