Британия снимает эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении

Великобритания отменяет оружейное эмбарго, введенное ранее в отношении Азербайджана и Армении.

С соответствующим заявлением выступил госминистр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Доути.

По его словам, решение об отмене стало реакцией Соединенного Королевства на «исторический прогресс, достигнутый в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном».

«Великобритания горячо приветствует прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к миру.

Эти события знаменуют собой поворотный момент в усилиях по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.

В знак признания достигнутого прогресса и в целях поддержки дальнейшего движения к миру правительство Великобритании приняло решение повысить уровень своих двусторонних отношений с Арменией и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Эти партнёрства формализуют сотрудничество в таких областях, как торговля, безопасность и оборона, и будут подкреплены ежегодными встречами на уровне министров для обзора достигнутого прогресса», - говорится в заявлении.

Доути отмечает, что 24-26 августа посетил Армению и Азербайджан, «чтобы подтвердить поддержку Великобритании, и обсудил с лидерами обеих стран практические меры, которые Соединенное Королевство могло бы принять для укрепления перспектив долгосрочного мира на Южном Кавказе».

«Мы предприняли незамедлительные шаги, чтобы приветствовать и поддержать Армению и Азербайджан на их пути к миру, поддержав закрытие Минской группы ОБСЕ в соответствии с их просьбой. Великобритания приветствует достигнутый 1 сентября консенсус об официальном роспуске структур Минской группы ОБСЕ», - отметил Доути.

«Учитывая значительный прогресс, достигнутый в деле установления мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом Трампом, Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающегося «всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха», утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану», - подчеркнул госминистр.

Это решение, по его словам, позволит партнерству Великобритании в сфере безопасности и обороны как с Арменией, так и с Азербайджаном развиваться в быстро меняющемся контексте и позволит Лондону поддерживать усилия по защите их суверенитета и территориальной целостности, в том числе в ответ на обычные и гибридные угрозы со стороны других государств и негосударственных субъектов.

«Заявки на получение экспортных и торговых лицензий для Армении и Азербайджана, безусловно, будут по-прежнему оцениваться в индивидуальном порядке на основе строгих критериев лицензирования стратегического экспорта Великобритании, и правительство не будет выдавать лицензии, если это противоречит какому-либо из этих критериев. Мы будем внимательно следить за ситуацией в сфере региональной и внутренней безопасности как в Азербайджане, так и в Армении», - указывается в заявлении.

Великобритания готова сотрудничать с обеими странами, США, Евросоюзом и другими партнерами, чтобы играть конструктивную и активную роль в поддержке этой трансформации, а также безопасности и стабильности во всем регионе, резюмировал Доути.