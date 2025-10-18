Израиль вернул в сектор Газа тела еще 15 палестинцев

Израиль вернул в сектор Газа тела еще 15 погибших палестинцев.

Всего в рамках соглашения о прекращении огня в палестинский анклав возвращены тела 135 человек, сообщило Министерство здравоохранения сектора Газа.

"Министерство здравоохранения сообщает о получении 15 тел погибших, переданных сегодня израильскими оккупационными властями при содействии Красного Креста. Таким образом, общее число тел, полученных на данный момент, достигло 135. ", - говорится в заявлении ведомства, подконтрольного движению ХАМАС.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа предполагает, что Израиль будет передавать тела 15 жителей палестинского анклава в обмен на возвращение одного погибшего заложника. С 13 октября ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста тела десяти израильских заложников.

Источник: ТАСС